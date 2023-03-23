Altının gram fiyatı 1.214 lira! 23 Mart'ta altın fiyatları Fed kararının ardından yükselen ons fiyatı yurt içinde altın fiyatlarını yeniden artırdı. Çeyrek altın 1.990 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 60 liradan satılıyor.

AA

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,57 değer kazancıyla 1.206 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,66 artışla 1.214 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 1.990 lira

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.990 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 60 liradan satılıyor.

Altının onsu yüzde 0,61 artı

Dün 1.970 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,61 artışla 1.982 dolardan alıcı buluyor.

Dolar Fed'in açıklamalarının ardından geriledi

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 4,75-5 aralığına yükseltmesine karşın, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası doların diğer para birimleri ve emtia karşısında değer kaybettiğini bildirdi.

Veri gündemi takip edilecek

Analistlere göre, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarının yanı sıra yoğun veri gündemi takip edileceğini edilecek.

Altının onsunda destek ve direnç konumu

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların destek, 2.010 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.