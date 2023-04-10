Altının gram fiyatı 1.238 lira! Altın rekora doymuyor ABD'deki gelişmeler ons altının fiyatını etkilerken yurt içindeki altın fiyatı da çıktığı zirveden geri dönmüyor.

AA

Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin para politikalarına ilişkin soru işaretlerini artırdı. Dünyada küresel piyasalarda belirsizlik arttı. Çarşamba günü ABD'nin enflasyon verisi çok şeyi değiştirebilir nitelikte önemli.

Altının ons fiyatı, 1.997 dolar

Altının ons fiyatı, geçen haftayı 2.007 dolardan tamamlamasının ardından yeni haftaya yüzde 0,5 değer kaybıyla 1.997 dolardan başladı.

Cuma günü altının gram fiyatı, yatay bir seyir izleyerek günü 1.243 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı 1.238 lira

Serbest piyasada bugün altının gram fiyatı 1.238 lira seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 2 bin 30 lira, Cumhuriyet altını ise 8 bin 210 liradan satılıyor.

İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada tam altın 8 bin 180 lira ve yarım altın ise 4 bin 90 lira seviyesinden fiyatlandırılıyor.

Altında destek ve direnç konumu

Bugün, ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.