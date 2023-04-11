Altının gram fiyatı 1.241 lira! ABD'nin enflasyon verisi bekleniyor Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.241 lira seviyesinde işlem görüyor.

AA

ABD'de yaşanan bankacılık krizi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımları ile ilgili beklenti nedeni ile yatırımcı rotasını "güvenli liman" altına çevirdi.

Bu yönelim altının fiyatlarını artırdı.

Altının onsu 2 bin 2 dolar

Dün altının onsu 1.998 dolarken bugün 2 bin 2 dolara yükseldi.

Yarınki enflasyon verisi bekleniyor

Analistler, ABD'de güçlü kalmaya devam eden iş gücü piyasalarının ardından yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, güvenli liman varlıklara olan talebin sınırlı da olsa arttığını söyledi.

Para piyasalarında, Fed'in 25 baz puanlık faiz artırım ihtimali yüzde 72 seviyesinde bulunuyor.

Yurt içinde altın fiyatları

Gram altın: 1.241 lira

Çeyrek altın: 2 bin 51 lira

Cumhuriyet altını: 8 bin 359 lira

Tam altın: 8 bin 207 lira

Yarım altın: 4 bin 103 lira

Altının destek ve direnç konumu

Analistler, bugün teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.