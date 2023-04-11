Altının gram fiyatı 1.241 lira! ABD'nin enflasyon verisi bekleniyor

ABD'de yaşanan bankacılık krizi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımları ile ilgili beklenti nedeni ile yatırımcı rotasını "güvenli liman" altına çevirdi.
Bu yönelim altının fiyatlarını artırdı.
Altının onsu 2 bin 2 dolar
Dün altının onsu 1.998 dolarken bugün 2 bin 2 dolara yükseldi.
Yarınki enflasyon verisi bekleniyor
Analistler, ABD'de güçlü kalmaya devam eden iş gücü piyasalarının ardından yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, güvenli liman varlıklara olan talebin sınırlı da olsa arttığını söyledi.
Para piyasalarında, Fed'in 25 baz puanlık faiz artırım ihtimali yüzde 72 seviyesinde bulunuyor.
Yurt içinde altın fiyatları
Gram altın: 1.241 lira
Çeyrek altın: 2 bin 51 lira
Cumhuriyet altını: 8 bin 359 lira
Tam altın: 8 bin 207 lira
Yarım altın: 4 bin 103 lira
Altının destek ve direnç konumu
Analistler, bugün teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.