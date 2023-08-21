Altının gram fiyatı 1.650 lirada! 21 Ağustos'ta altın fiyatları Altının gram fiyatı 4 haftadır kayıpta! Geçen hafta 1.674 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, haftayı yüzde 0,42 değer kaybıyla 1.646 liradan kapattı.

AA

Altının gram fiyatı haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,21 artışla 1.650 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 2 bin 726 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 110 liradan satılıyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da tam altın 10 bin 908 lirada ve yarım altın ise 5 bin 454 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 1.650 lira seviyesinden işlem görüyor.

Altının gram fiyatı 4 haftadır kayıpta

Altının gram fiyatı, 4 haftalık değer kaybının ardından yeni haftaya yükselişle başladı.

Altının ons fiyatı 1.887 dolarda

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.887 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda belirsizlik hakim

Küresel piyasalarda dünya genelinde para politikalarına yönelik belirsizlikler devam ederken, bu hafta gerçekleşecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda politika yapıcıların verecekleri mesajlar yatırımcıların odağına yerleşti.