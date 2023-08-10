Altının gram fiyatı 1.669 lira! 10 Ağustos'ta altın fiyatları Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.669 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 2.740 liradan, Cumhuriyet altını ise 11.070 liradan satılıyor.

AA

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 1.920 dolardan işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 1.673 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.669 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.740 liradan, Cumhuriyet altını 11.070 liradan satılıyor.

Öte yandan tam altın 11 bin 34 lira ve yarım altın ise 5 bin 517 liradan işlem görüyor.

Bugün ABD'nin enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor

Küresel piyasalar dünya genelinde para politikalarına yönelik endişelerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülürken, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.

Ons altında destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.