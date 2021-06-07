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- Altının gram fiyatı 524 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 524 lira seviyesinden işlem görüyor
ABD Hazine Bakanı Yellen'ın, daha yüksek bir faiz seviyesinin hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de toplumun faydasına olacağını belirtmesi altının ons fiyatını baskıladı.
- AA
- 07.06.2021 - 10:41
- Güncelleme : 07.06.2021 - 10:51
Piyasaları etkileyen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamalarının paralelinde altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 524 lira seviyesinde işlem görüyor.
Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 527,1 liradan tamamladı.
ALTIN HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybıyla 524,0 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN 860 LİRA
Aynı dakikalarda çeyrek altın 860 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 511 liradan satılıyor.
ALTININ ONS FİYATI 1.882 DOLAR
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.882 dolardan alıcı buluyor.