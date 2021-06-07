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Altının gram fiyatı 524 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 524 lira seviyesinden işlem görüyor

ABD Hazine Bakanı Yellen'ın, daha yüksek bir faiz seviyesinin hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de toplumun faydasına olacağını belirtmesi altının ons fiyatını baskıladı.