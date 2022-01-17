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- Altının gram fiyatı 787 lira
Altının gram fiyatı 787 lira
- AA
- 17.01.2022 - 11:27
- Güncelleme : 17.01.2022 - 11:44
Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 790,7 liradan tamamladı.
ÇEYREK ALTIN 1.301 LİRA
Altının gram fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 787,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.301 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 304 liradan satılıyor.
ALTININ ONS FİYATI YÜZDE 0,2 AZALDI
Altının ons fiyatı, yüzde 0,2'lik artışla 1.822 dolar seviyelerinde bulunuyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl 4 kez faiz artırımına gideceği ve ilk adımı mart ayında atacağı beklentilerinin güçlenmesinin altının ons fiyatında oynaklığı artırdığını, koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.
FİYATLARIN BUGÜN SAKİN KALMASI BEKLENİYOR
Bugün zayıf veri gündemi ve ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle varlık fiyatlarında sakin bir seyrin öne çıkabileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların kritik direnç konumunda olduğunu, düşüşlerde ise 1.790 doların destek olarak öne çıkabileceğini bildirdi.
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 787 lira
Çeyrek altın: 1.301 lira
Cumhuriyet altını: 5 bin 304 lira
Bilezik 22 ayar (gram): 721 lira
Tam altın: 5 bin 212 lira
Yarım altın: 2 bin 606 lira
Reşat altın: 5 bin 202 lira