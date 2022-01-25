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    Altının gram fiyatı 801,3 lira

    Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından 801,3 lira ile önceki kapanışın hemen üzerinden işlem görüyor.
    • AA
    • 25.01.2022 - 12:02
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 12:12
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    Altının gram fiyatı 801,3 lira

    Altının ons fiyatı, dün ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel yüzde 0,4'lük yükselişle 1.842 dolardan kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor.

    Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından 801,3 lira ile önceki kapanışın hemen üzerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.324 lira ve Cumhuriyet altını da 5 bin 401 liradan satılıyor.

    FED'İN BEKLENEN KARARI VE JEOPOLİTİK RİSKLER ALTIN ÜZERİNDE DE ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

    Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi para politikasında daha hızlı sıkılaşmaya gidileceği beklentileri ve artan jeopolitik risklerin varlık fiyatlarında oynaklığın yüksek seyretmesine neden olduğunu söylüyor.

    Altının gram fiyatı 801,3 lira #1

    SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

    Gram 801,3 lira

    Çeyrek 1.324 lira

    Cumhuriyet 5 bin 401 lira

    22 Ayar Bilezik (gr) 734 lira

    Tam Altın 5 bin 300 lira

    Yarım Altın 2 bin 650 lira

    Reşat Altın 5 bin 288 lira


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