Altının gram fiyatı 801,3 lira

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından 801,3 lira ile önceki kapanışın hemen üzerinden işlem görüyor.

Altının ons fiyatı, dün ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel yüzde 0,4'lük yükselişle 1.842 dolardan kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından 801,3 lira ile önceki kapanışın hemen üzerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.324 lira ve Cumhuriyet altını da 5 bin 401 liradan satılıyor.

FED'İN BEKLENEN KARARI VE JEOPOLİTİK RİSKLER ALTIN ÜZERİNDE DE ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi para politikasında daha hızlı sıkılaşmaya gidileceği beklentileri ve artan jeopolitik risklerin varlık fiyatlarında oynaklığın yüksek seyretmesine neden olduğunu söylüyor.

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Gram 801,3 lira

Çeyrek 1.324 lira

Cumhuriyet 5 bin 401 lira

22 Ayar Bilezik (gr) 734 lira

Tam Altın 5 bin 300 lira

Yarım Altın 2 bin 650 lira

Reşat Altın 5 bin 288 lira