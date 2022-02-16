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    Altının gram fiyatı 813 lira seviyesinden işlem görüyor

    Altının ons fiyatı Rusya ve Ukrayna'nın arasındaki sorunların savaşa dönüşmeyeceğinin netleşmesinin ardından düşüşe geçti. Yurtiçinde ise serbest piyasada gram altın ise 813 lira.
    • AA
    • 16.02.2022 - 13:58
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    Altının gram fiyatı 813 lira seviyesinden işlem görüyor

    Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 811 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 813 lira seviyesinde işlem görüyor.

    ALTININ ONS FİYATI DÜŞÜŞTE

    Jeopolitik risklerdeki artışla, dün 1.880 dolarla yaklaşık 8 ayın en yüksek seviyesini test eden altının ons fiyatı, yapılan açıklamaların Rusya ve Ukrayna arasındaki tansiyonu kısmen yatıştırmasıyla düşüşe geçti.

    Ons altın, dün yüzde 1 azalışla 1.853 dolardan kapanış yapmasının ardından, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1.855 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

    Altının gram fiyatı 813 lira seviyesinden işlem görüyor #1

    SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

    Gram altın: 813 lira

    Çeyrek altın: 1.344 lira

    Cumhuriyet altını: 5 bin 479 lira

    22 ayar bilezik (gram): 745 lira

    Tam altın: 5 bin 379 lira

    Yarım altın: 2 bin 689 lira

    Reşat altın: 5 bin 367 lira


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