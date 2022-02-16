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Altının gram fiyatı 813 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 813 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının ons fiyatı Rusya ve Ukrayna'nın arasındaki sorunların savaşa dönüşmeyeceğinin netleşmesinin ardından düşüşe geçti. Yurtiçinde ise serbest piyasada gram altın ise 813 lira.