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- Altının gram fiyatı 813 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 813 lira seviyesinden işlem görüyor
- AA
- 16.02.2022 - 13:58
Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 811 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 813 lira seviyesinde işlem görüyor.
ALTININ ONS FİYATI DÜŞÜŞTE
Jeopolitik risklerdeki artışla, dün 1.880 dolarla yaklaşık 8 ayın en yüksek seviyesini test eden altının ons fiyatı, yapılan açıklamaların Rusya ve Ukrayna arasındaki tansiyonu kısmen yatıştırmasıyla düşüşe geçti.
Ons altın, dün yüzde 1 azalışla 1.853 dolardan kapanış yapmasının ardından, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1.855 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 813 lira
Çeyrek altın: 1.344 lira
Cumhuriyet altını: 5 bin 479 lira
22 ayar bilezik (gram): 745 lira
Tam altın: 5 bin 379 lira
Yarım altın: 2 bin 689 lira
Reşat altın: 5 bin 367 lira