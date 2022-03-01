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    Altının gram fiyatı 855 lira

    Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 855 lira seviyesinde işlem görüyor.
    • AA
    • 01.03.2022 - 12:20
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 12:33
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    Altının gram fiyatı 855 lira

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, emtia piyasaları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Dün, iki ülke yetkilileri Ukrayna'nın Belarus sınırında görüşürken, görüşmeden olumlu bir sonuç alınamadı. Analistler, küresel piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle güvenli liman olarak nitelendirilen varlıklara talebin hala yüksek olduğunu ifade ediyor.

    Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,4 yükselişle 850 liradan tamamlamıştı.

    ÇEYREK ALTIN 5 BİN 760 LİRA

    Altının gram fiyatı, bugün artarak 855 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.413 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 760 liradan satılıyor. Serbest piyasada tam altının değeri 5 bin 655 lira ve yarım altın ise 2 bin 877 liradan satılıyor.

    Altının gram fiyatı 855 lira #1

    ONS ALTIN 1.915 DOLAR

    Dün yüzde 1,2 değer kazanan ons altın fiyatı 1.915 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.


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