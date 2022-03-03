Altının gram fiyatı 876 liradan işlem görüyor

İç piyasada altın fiyatları dünyadaki olayların etkisiyle şekilleniyor. Buna göre gram altının fiyatı 876 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 873,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 876 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN 1.437 LİRA

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.437 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 869 liradan satılıyor. Ons altın fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.927 dolardan işlem görüyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI EMTİA FİYATLARININ ÜZERİNDE ETKİLİ

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşındaki seyrin emtia fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydederek, konuyla ilgili haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

FED DAHA AGRESİF HAREKET ETMEYE HAZIR

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell, dünkü açıklamasında bankanın mart ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz artışını destekleme eğiliminde olduğunu, enflasyonun beklendiği gibi düşmemesi halinde daha agresif hareket etmeye hazır olduklarını söyledi.

"ASLA OTOMATİK PİLOTTA DEĞİLİZ"

Gelecek aylarda faiz artışında esnek olacaklarını belirten Powell, asla "otomatik pilotta" olmadıklarını ifade etti.

İÇ PİYASALAR DÜNYADA AÇIKLANAN VERİLERİ TAKİP EDECEK

Bugün, yurt içinde para ve banka istatistikleri, dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edilecek.

ALTININ DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.960 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.