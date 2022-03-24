Altının gram fiyatı 926 lira seviyesinde

Rusya-Ukrayna savaşında tetiklenen emtia fiyatları altının fiyatını da dalgalandırmaya devam ediyor.

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 926 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 artışla 925,9 liradan tamamladı.

İÇ PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 926 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.518 lira, yarım altın 3 bin 63 lira, tam altın 6 bin 125 lira ve Cumhuriyet altını da 6 bin 205 liradan satılıyor.

PUTİN'İN RUBLE ÇIKIŞI EMTİALARI ETKİLEDİ

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) mal tedarikinde ödemeyi dolar veya euro ile almanın artık anlamsız olduğunu belirterek, “Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz.” dedi.

ALTININ ONSU 1.943,9 DOLAR

Açıklamanın ardından yükselişe geçen ons altın, günü yüzde 1,2 artışla 1.943,9 dolardan tamamladı. Şu dakikalarda ise önceki kapanışına yakın 1.943 dolardan işlem görüyor.

ALTININ DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.