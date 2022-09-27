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- Altının gramı 972 lira seviyesinde
Altının gramı 972 lira seviyesinde
- 27.09.2022 - 12:27
- Güncelleme : 27.09.2022 - 12:49
ABD Merkez Bankası'nın faiz adımları doları güçlendirdi. Dolar güçlenip, güvenli liman olunca altının onsu da geriledi.
Dün, 1.621 dolarla Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyesini test etmesinin ardından günü yüzde 1,3 düşüşle 1.623'ten tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,9 artışla 1.637 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Gram altın 963 lira
Dün, ons altın fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1 azalışla 963 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,9 üzerinde 972 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın 1.600 lira
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.600 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 510 liradan satılıyor.
Açıklamalar takip edilecek
Piyasalarda artan oynaklık sonrası denge arayışının sürebileceğini belirten analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin açıklamaları ile ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini kaydetti.
Altının destek ve direnç konumu
AA'nın haberine göre, analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.620 ve 1.600 doların destek, 1.670 ve 1690 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.