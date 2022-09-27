Altının gramı 972 lira seviyesinde

Yatırımcının odağında bulunan altının gram fiyatı, dünü 963 liradan kapattı, bugün de 972 lira seviyesinde işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın faiz adımları doları güçlendirdi. Dolar güçlenip, güvenli liman olunca altının onsu da geriledi.

Dün, 1.621 dolarla Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyesini test etmesinin ardından günü yüzde 1,3 düşüşle 1.623'ten tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,9 artışla 1.637 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Gram altın 963 lira

Dün, ons altın fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1 azalışla 963 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,9 üzerinde 972 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 1.600 lira

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.600 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 510 liradan satılıyor.

Açıklamalar takip edilecek

Piyasalarda artan oynaklık sonrası denge arayışının sürebileceğini belirten analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin açıklamaları ile ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini kaydetti.

Altının destek ve direnç konumu

AA'nın haberine göre, analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.620 ve 1.600 doların destek, 1.670 ve 1690 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.