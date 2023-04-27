Altının gram fiyatı zirvede! Altın tekrar 'güvenli liman' oldu Altının gram fiyatı bugün 1.251 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 2.050 lira, Cumhuriyet altını 8.310 liradan satılıyor.

AA

Dün, altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,41 azalışla 1.242 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazanarak başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,72 artışla 1.251 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.050 lira, Cumhuriyet altını da 8.310 liradan satılıyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da tam altın 8 bin 255 lira ve yarım altın ise 4 bin 127 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı 2.002 dolar

Altının ons fiyatı dün 1.990 dolardan kapanmasının ardından, bugün yüzde 0,60 yükselişle 2.002 dolardan işlem görüyor.

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Altının destek ve direnç konumu

Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.020 ve 2.050 doların direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, 1.990 doların destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Altının gözü ekonomi gündeminde

Bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikası kararlarına, yurt dışında ise ABD'deki büyüme verilerine çevrildiğini aktaran analistler, ABD'de bankalara ilişkin gelişmelerin de yakından takip edileceğini bildiriyor.