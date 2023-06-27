Altının gram fiyatı zirveyi sevdi! 27 Haziran'da altın fiyatları Gram altın dünü günü yüzde 3,1 artışla tamamladı. Gram altın 1.609 lira, çeyrek altın 2 bin 659 lira, Cumhuriyet altını ise 10 bin 833 liraya yükseldi.

AA

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından serbest piyasadan 1.609 lira seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini ifade etti.

Öte yandan, bugün arife günü olması dolayısıyla yurt içinde piyasalar yarım gün işleme açık olacak.

Yurt içinde serbest piyasa İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları:

Gram altın: 1.609 lira

Çeyrek altın: 2 bin 659 lira

Cumhuriyet altını: 10 bin 833 lira

Tam altın: 10 bin 633 lira

Yarım altın: 5 bin 325 lira

Ons altın 1.927 dolarda

Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.927 dolardan işlem görüyor.

Veri takvimi takip edilecek

Dünya genelinde makroekonomik verilerden de alınan sinyallerin fiyatlamaları zorlaştırmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, bugünden itibaren yoğunlaşacak veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ve yatırımcıların aynı zamanda merkez bankası yetkililerinin açıklamalarını da yakından takip ettiğini söyledi.

Altının onsunun destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 ve 1.900 doların destek, 1.950 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.