Altının gram fiyatı zirveyi sevdi! 27 Haziran'da altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından serbest piyasadan 1.609 lira seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini ifade etti.
Öte yandan, bugün arife günü olması dolayısıyla yurt içinde piyasalar yarım gün işleme açık olacak.
Yurt içinde serbest piyasa İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları:
Gram altın: 1.609 lira
Çeyrek altın: 2 bin 659 lira
Cumhuriyet altını: 10 bin 833 lira
Tam altın: 10 bin 633 lira
Yarım altın: 5 bin 325 lira
Ons altın 1.927 dolarda
Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.927 dolardan işlem görüyor.
Veri takvimi takip edilecek
Dünya genelinde makroekonomik verilerden de alınan sinyallerin fiyatlamaları zorlaştırmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, bugünden itibaren yoğunlaşacak veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ve yatırımcıların aynı zamanda merkez bankası yetkililerinin açıklamalarını da yakından takip ettiğini söyledi.
Altının onsunun destek ve direnç konumu
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 ve 1.900 doların destek, 1.950 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.