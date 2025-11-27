Altının gramı 5 bin 667 liradan işlem görüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü koruması varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken altında kâr satışları görülüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üstünde 5 bin 682 liradan tamamladı.

Güne değer kaybıyla başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 5 bin 667 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 474 liradan, Cumhuriyet altını ise 37 bin 771 liradan satılıyor.

ONS ALTIN YÜZDE 0,3 GERİLEDİ

Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 4 bin 153 dolarda seyrediyor.

ABD'DE TATİL

Analistler, ABD'de ise tatil sebebiyle piyasaların kapalı olacağını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin doların destek, 4 bin 250 doların direnç, konumunda olduğunu ifade etti.

DOLAR/TL 42,44 SEVİYESİNDEN İŞLEM GÖRÜYOR

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 42,4420 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 42,4388'den tamamlamıştı.

Dolar/TL bugün saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 42,4420 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 artışla 49,3780, sterlin/TL ise yüzde 0,4 yükselişle 56,3870 seviyesinde bulunuyor.

Yerel saatle 09.50 itibarıyla Türk lirası ABD doları karşısında 42,4460, euro karşısında 49,3145, sterlin karşısında ise 56,3850 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR ENDEKSİ

Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 99,5 seviyesinde seyrediyor.

BIST 100 ENDEKSİ AÇILIŞTA 58,89 PUAN YÜKSELDİ

Türkiye'nin endeks endeksi, perşembe günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 veya 58,89 puan artışla 10.973,54 puandan açıldı.

BIST 100, Çarşamba günü yüzde 0,53 artışla 10.914,65 puana yükselirken, günlük işlem hacmi 113 milyar TL (2,66 milyar dolar) oldu.

BRENT PETROLÜN VARİLİ 62,24 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR

Dün 62,58 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,42 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 azalarak 62,24 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,33 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 800 bin varil artışla 426 milyon 900 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 500 bin varil artarak 411 milyon 400 bin varil seviyesine ulaştı. Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 500 bin varil artışla 209 milyon 900 bin varil olarak kayıtlara geçti.

ABD'DE PETROL TALEBİ DÜŞÜK ALGISI

Bu veriler, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'de talebin düşük seyrettiği algısına yol açarak fiyatları baskıladı.

Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin olumlu gelişmeler de piyasalardaki arz endişelerini hafifleterek fiyatların aşağı yönlü hareketini destekleyen bir unsur oldu.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un gelecek hafta Moskova'yı ziyaret edeceğini söyledi. Bu ziyaret, olası bir ateşkes ya da Rus enerji ihracatına yönelik bazı kısıtlamaların gevşetebileceğine yönelik beklentileri artırdı.

Uzmanlar, bu gelişmelerin zaten yüksek seviyelerde olan küresel petrol stoklarını daha da artırarak fiyatlar üzerinde ek baskı oluşturabileceğini tahmin ediyor.

Öte yandan, yatırımcılar Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülkenin pazar günü yapacağı toplantıyı takip edecek.

BRENT PETROLDE DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Brent petrolde teknik olarak 53,10 dolar direnç, 61,20 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

Grup, 2 Kasım'da gerçekleştirdikleri son toplantıda aralık ayı için petrol üretimini günlük 137 bin varil artırma kararı almıştı. OPEC+ grubu üyesi 8 ülke ayrıca, mevsimsel nedenlerle gelecek yılın ocak-mart döneminde üretim artışlarını durdurmak üzere anlaşmıştı.