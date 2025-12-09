Altının gramı 5 bin 726 liradan işlem görüyor Altının gramı güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 726 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın, 9 bin 486 lira ve cumhuriyet altını ise 37 bin 809 liradan satılıyor.

Göster Hızlı Özet Altının gramı, ons fiyatındaki düşüş nedeniyle 5 bin 726 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 9 bin 486 liradan ve cumhuriyet altını 37 bin 809 liradan satılıyor.

Fed faiz indirim beklentilerine rağmen, şahin tonda yorumlar fiyatları etkiliyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 5 bin 736 liradan tamamladı. Bugüne düşüşle başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 5 bin 726 lira seviyesinde bulunuyor. ONS FİYATI 4 BİN 181 DOLAR SEVİYELERİNDE Çeyrek altın 9 bin 486 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 809 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 4 bin 181 dolarda seyrediyor. ENFLASYON ENDİŞELERİ DEVAM EDİYOR ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın, Fed yetkililerinin şahin tonda sözle yönlendirmelerde bulunabileceği endişeleri fiyatlamaları zorlaştırıyor. Enflasyon endişelerinin devam etmesi ve ABD ekonomisine yönelik güçlü görünüm nedeniyle gelecek yıl, parasal gevşeme adımlarının sınırlanabileceği tahmin ediliyor. Ekonomi Haberleri Altın ve borsa için BIS'ten balon uyarısı

İstanbul Havalimanı bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde yer aldı

KAGİDER ve Migros'tan tarımda kadın girişimcilere destek