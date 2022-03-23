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    Altının gramı 921 lira seviyesinde

    Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 921 lira seviyesinde işlem görüyor.
    • AA
    • 23.03.2022 - 17:24
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 17:35
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    Altının gramı 921 lira seviyesinde

    Rusya-Ukrayna savaşı fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki şahin tutumu da emtia piyasalarında oynaklığı artırdı.

    Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 915,8 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 914 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 921 lira seviyesinde işlem görüyor.

    ALTININ ONSU 1.929 LİRA

    Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.929 dolardan işlem görüyor.

    DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

    Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

    Altının gramı 921 lira seviyesinde #1

    SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI:

    Gram altın: 921 lira

    Çeyrek altın: 1.522 lira

    Yarım altın: 3 bin 46 lira

    Tam altı: 6 bin 30 lira

    Cumhuriyet altın: 6 bin 142 lira


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