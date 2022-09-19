Altının gramı 976 lira seviyesinde

Altının gram fiyatı, serbest piyasada önceki kapanışından yüzde 0,7 düşüşle 976 liraya satılıyor.

Cuma günü yüzde 0,7 artışla günü 1.676 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 1 altında 1.660 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 976 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gramı 976 lira

Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 983 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,7 altında 976 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 1.600 lira

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.600 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 540 liradan satılıyor. Serbest piyasada tam altın 6 bin 460 lira ve yarım altın ise 3 bin 230 lirada,

Fed'in faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi piyasaları etkiledi

Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişelerinin artması ve bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi ile doların, diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmayı sürdürdüğünü söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu hafta yüzde 80 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi.

Altıın onsunun destek ve direnç konumu

AA'nın haberine göre, analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 ve 1.600 doların destek olduğunu, 1.680 ve 1700 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.