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    Altının gramı 976 lira seviyesinde

    Altının gram fiyatı, serbest piyasada önceki kapanışından yüzde 0,7 düşüşle 976 liraya satılıyor.
    • 19.09.2022 - 11:36
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 12:12
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    Altının gramı 976 lira seviyesinde

    Cuma günü yüzde 0,7 artışla günü 1.676 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 1 altında 1.660 dolardan işlem görüyor.

    İç piyasada altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 976 lira seviyesinde işlem görüyor.

    Altının gramı 976 lira

    Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 983 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,7 altında 976 liradan işlem görüyor.

    Çeyrek altın 1.600 lira

    Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.600 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 540 liradan satılıyor. Serbest piyasada tam altın 6 bin 460 lira ve yarım altın ise 3 bin 230 lirada,

    Altının gramı 976 lira seviyesinde #1

    Fed'in faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi piyasaları etkiledi

    Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişelerinin artması ve bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi ile doların, diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmayı sürdürdüğünü söyledi.

    Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu hafta yüzde 80 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi.

    Altının gramı 976 lira seviyesinde #2

    Altıın onsunun destek ve direnç konumu

    AA'nın haberine göre, analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 ve 1.600 doların destek olduğunu, 1.680 ve 1700 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.


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