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    Altının gramı bin TL'yi geçti

    Altının gramı bin TL'yi geçti

    Gram altın bin TL olur mu sorularının ardından şu saatler itibariyle altının gramı bin TL'nin de üzerine çıktı.
    • 08.06.2022 - 01:19
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 01:21
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    Hızla yükselen altın, yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor.

    Uluslararası alanda ons altın düşerken gelen yükseliş, gram altın yatırımcısının bir kez daha kur artışlarından korunduğunu gösterdi.

    Bin TL'yi aştı

    Ons altının düştüğü küresel piyasaya karşın yurt içinde gram altın, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle bin TL’nin üzerinde seyrediyor.

    Hafta sonu 975 TL’ye kadar gerileyen gram altın bugün 1.002 TL’de.

    Altının gramı bin TL yi geçti #1

    Ons altın

    Ons altın ise 1.851 dolar bandında seyrediyor. 2 Haziran’daki 1872 dolar seviyesinden uzak kalan ons altın merkez bankalarının faiz adımlarından etkilenirken analistler bu tür trendin devam edebileceğini söyledi.

    Güncel fiyatlar

    8 Haziran güncel altın fiyatları:

    Gram altın: 1.002 TL alış, 1.003 TL alış

    Çeyrek altın: 1.637 TL alış, 1.659 TL satış

    Yarım altın: 3.273 TL alış, 3.318 TL satış

    Cumhuriyet altını: 6.537 TL alış, 6.612 TL satış

    Ons altın: 1.851 dolar

    Altının gramı bin TL yi geçti #2


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