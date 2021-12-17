Altının gramı rekor tazeledi

Gram altının fiyatı doların artışına paralel olarak 1.000 liranın üzerine çıktı.

Altın yatırımcının odağındaki yerini artan değeri ile sağlamlaştırdı. Gramın, fiyatı doların artışına paralel olarak 1.000 liranın üzerine çıkarak rekor tazeledi.

Yatırımcının "güvenli liman" olarak tanımladığı altının gramı ABD dolarının artışı ile birlikte yükselen ons fiyatına bağlı olarak yükselişe geçti. Ülkemizde yatırımın dışında düğünlerde hediye olması ile de anlamı çok farklı olan altının fiyatı artıkça hızına da yetişilemiyor.

ALTININ GRAMI 978 LİRA

Bugün 1.000 liranın üzerine çıkan gram altının değeri, Merkez Bankası'nın dövize 5. kez yaptığı müdahale ile sınırlı olarak düşse de 978 lirayı zorluyor.





SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 978,729 lira

Çeyrek altın: 1.617,315 lira

Cumhuriyet altını: 6 bin 590 lira

22 ayar bilezik (gram) 896,490 lira

Tam altın: 6 bin 468, 91 lira

Yarım altın: 3 bin 234 lira

Reşat: 6 bin 543 lira