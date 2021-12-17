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    Altının gramı rekor tazeledi

    Altının gramı rekor tazeledi

    Gram altının fiyatı doların artışına paralel olarak 1.000 liranın üzerine çıktı.
    • Özel Haber
    • 17.12.2021 - 15:30
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 15:39
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    Altın yatırımcının odağındaki yerini artan değeri ile sağlamlaştırdı. Gramın, fiyatı doların artışına paralel olarak 1.000 liranın üzerine çıkarak rekor tazeledi.

    Yatırımcının "güvenli liman" olarak tanımladığı altının gramı ABD dolarının artışı ile birlikte yükselen ons fiyatına bağlı olarak yükselişe geçti. Ülkemizde yatırımın dışında düğünlerde hediye olması ile de anlamı çok farklı olan altının fiyatı artıkça hızına da yetişilemiyor.

    ALTININ GRAMI 978 LİRA

    Bugün 1.000 liranın üzerine çıkan gram altının değeri, Merkez Bankası'nın dövize 5. kez yaptığı müdahale ile sınırlı olarak düşse de 978 lirayı zorluyor.

    Altının gramı rekor tazeledi #1

    SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

    Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları şöyle:

    Gram altın: 978,729 lira

    Çeyrek altın: 1.617,315 lira

    Cumhuriyet altını: 6 bin 590 lira

    22 ayar bilezik (gram) 896,490 lira

    Tam altın: 6 bin 468, 91 lira

    Yarım altın: 3 bin 234 lira

    Reşat: 6 bin 543 lira

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