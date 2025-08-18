Altının kilogram fiyatı 4 milyon 418 bin liraya çıktı

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü haftayı 4 milyon 405 bin 500 liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 4 milyon 418 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 414 bin lira, en yüksek 4 milyon 420 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 0,3 artışla 4 milyon 418 bin lira oldu.

İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 662 milyon 9 bin 810,33 lira, işlem miktarı ise 377,10 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 919 milyon 148 bin 4,94 lira olarak gerçekleşti.