Altının kilogram fiyatı 2,8 milyon liraya geriledi

AA

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 900 bin liradan tamamlamıştı.

Bugün Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı dalgalandı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 885 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 42 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,5 düşüşle 2 milyon 885 bin lira oldu.

İŞLEM MİKTARI 1.645,05 KİLOGRAM

KMKTP'de, altında işlem hacmi 4 milyar 866 milyon 477 bin 341,53 lira, işlem miktarı ise 1.645,05 kilogram oldu.

TÜM METALLERDE İŞLEM HACMİ

Tüm metallerde işlem hacmi de 4 milyar 934 milyon 830 bin 406,19 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM YAPANLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Zirve Değerli Madenler, Aktif Yatırım Bankası ve Türk Ekonomi Bankası olarak sıralandı.