Altının kilogram fiyatı 4 milyon 919 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 4 milyon 920 bin liradan tamamlamıştı.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 788 bin lira, en yüksek 4 milyon 939 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,02 azalışla 4 milyon 919 bin lira oldu.

İŞLEM HACMİ VE MİKTARI

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 12 milyar 581 milyon 95 bin 547,54 lira, işlem miktarı ise 2 bin 575,89 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 10 milyon 567 bin 646,11 lira olarak gerçekleşti.