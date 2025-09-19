Altının kilogram fiyatı 4 milyon 970 bin lira oldu

Standart altının kilogram fiyatı, günü 4 milyon 970 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 4 milyon 970 bin lira oldu.

HAFTANIN SON İŞLEM GÜNÜ

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 815 bin lira, en yüksek 4 milyon 975 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde önceki kapanışa göre değişiklik göstermedi.

TOPLAM İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 94 milyon 306 bin 489,81 lira, işlem miktarı ise 1234,03 kilogram oldu.

TÜM METALLERDE TOPLAM İŞLEM HACMİ

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 153 milyon 333 bin 126,68 lira olarak gerçekleşti.