Altının kilogramı 1 milyon 5 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 1 milyon 5 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 1 milyon 5 bin liraya gerilerken, serbest piyasada gram altın ise 997 liradan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) işlemler devam etti.

Altın piyasasında, en düşük 990 bin lira, en yüksek 1 milyon 5 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 1 milyon 5 bin liradan tamamladı.

Serbest piyasada ise gram altın 997 liradan satıldı

İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada ise gram altın 997 lira, çeyrek altın 1.648 lira, Cumhuriyet altını 6 bin 717 lira, tam altın 6 bin 595 lira ve yarım altın ise 3 bin 298 liradan satışa sunuldu.

Altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1,9 milyar lira

AA'nın haberine göre, KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 986 milyon 367 bin 986,77 lira, işlem miktarı ise 1.991,42 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 986 milyon 598 bin 66,01 lira düzeyinde gerçekleşti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: