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- Altının kilogramı 1 milyon 5 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 1 milyon 5 bin liraya geriledi
- 11.10.2022 - 16:47
- Güncelleme : 11.10.2022 - 16:54
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) işlemler devam etti.
Altın piyasasında, en düşük 990 bin lira, en yüksek 1 milyon 5 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 1 milyon 5 bin liradan tamamladı.
Serbest piyasada ise gram altın 997 liradan satıldı
İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada ise gram altın 997 lira, çeyrek altın 1.648 lira, Cumhuriyet altını 6 bin 717 lira, tam altın 6 bin 595 lira ve yarım altın ise 3 bin 298 liradan satışa sunuldu.
Altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1,9 milyar lira
AA'nın haberine göre, KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 986 milyon 367 bin 986,77 lira, işlem miktarı ise 1.991,42 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 986 milyon 598 bin 66,01 lira düzeyinde gerçekleşti.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.008.000,00
|1.690,00
|En Düşük
|990.000,00
|1.650,00
|En Yüksek
|1.005.000,00
|1.701,95
|Kapanış
|1.005.000,00
|1.658,60
|Ağırlıklı Ortalama
|1.002.112,60
|1.671,08
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|1.986.367.986,77
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.991,42
|Toplam İşlem Adedi
|83