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    Altının kilogramı 1 milyon 5 bin liraya geriledi

    Altının kilogramı 1 milyon 5 bin liraya gerilerken, serbest piyasada gram altın ise 997 liradan işlem görüyor.
    • 11.10.2022 - 16:47
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 16:54
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    Altının kilogramı 1 milyon 5 bin liraya geriledi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) işlemler devam etti.

    Altın piyasasında, en düşük 990 bin lira, en yüksek 1 milyon 5 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 1 milyon 5 bin liradan tamamladı.

    Serbest piyasada ise gram altın 997 liradan satıldı

    İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada ise gram altın 997 lira, çeyrek altın 1.648 lira, Cumhuriyet altını 6 bin 717 lira, tam altın 6 bin 595 lira ve yarım altın ise 3 bin 298  liradan satışa sunuldu.

    Altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1,9 milyar lira

    AA'nın haberine göre, KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 986 milyon 367 bin 986,77 lira, işlem miktarı ise 1.991,42 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 986 milyon 598 bin 66,01 lira düzeyinde gerçekleşti.

    Altının kilogramı 1 milyon 5 bin liraya geriledi #1

    Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


    		 STANDART TL/KG DOLAR/ONS
    Önceki Kapanış 1.008.000,00 1.690,00
    En Düşük 990.000,00 1.650,00
    En Yüksek 1.005.000,00 1.701,95
    Kapanış 1.005.000,00 1.658,60
    Ağırlıklı Ortalama 1.002.112,60 1.671,08
    Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.986.367.986,77
    Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.991,42
    Toplam İşlem Adedi 83

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