Altının kilogramı 1 milyon 52 bin liraya çıktı

Altının kilogramı 1 milyon 52 bin liraya çıktı

Standart altının kapanış fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,04 oranında arttı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogramı 1 milyon 52 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 42 bin lira, en yüksek 1 milyon 54 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 1 milyon 52 bin liradan tamamladı.

Toplam işlem hacmi 1,3 milyar lira oldu

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 363 milyon 499 bin 734,22 lira, işlem miktarı ise 1.304,49 kilogram oldu.

AA'nın haberine göre, diğer metallerde ise işlem gerçekleşmedi.

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