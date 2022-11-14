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- Altının kilogramı 1 milyon 52 bin liraya çıktı
Altının kilogramı 1 milyon 52 bin liraya çıktı
Standart altının kapanış fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,04 oranında arttı.
- 14.11.2022 - 18:01
- Güncelleme : 14.11.2022 - 18:03
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogramı 1 milyon 52 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 42 bin lira, en yüksek 1 milyon 54 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 1 milyon 52 bin liradan tamamladı.
Toplam işlem hacmi 1,3 milyar lira oldu
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 363 milyon 499 bin 734,22 lira, işlem miktarı ise 1.304,49 kilogram oldu.
AA'nın haberine göre, diğer metallerde ise işlem gerçekleşmedi.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.051.600,00
|1.750,00
|En Düşük
|1.042.000,00
|1.743,00
|En Yüksek
|1.054.000,00
|1.764,40
|Kapanış
|1.052.000,00
|1.750,00
|Ağırlıklı Ortalama
|1.043.619,05
|1.756,52
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|1.363.499.734,22
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.304,49
|Toplam İşlem Adedi
|55