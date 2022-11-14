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    Altının kilogramı 1 milyon 52 bin liraya çıktı

    Standart altının kapanış fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,04 oranında arttı.
    • 14.11.2022 - 18:01
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 18:03
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    Altının kilogramı 1 milyon 52 bin liraya çıktı

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogramı 1 milyon 52 bin liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 42 bin lira, en yüksek 1 milyon 54 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 1 milyon 52 bin liradan tamamladı.

    Toplam işlem hacmi 1,3 milyar lira oldu

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 363 milyon 499 bin 734,22 lira, işlem miktarı ise 1.304,49 kilogram oldu.

    AA'nın haberine göre, diğer metallerde ise işlem gerçekleşmedi.

    Altının kilogramı 1 milyon 52 bin liraya çıktı #1

    Bugünkü işlemlere ilişkin veriler


    		 STANDART TL/KG DOLAR/ONS
    Önceki Kapanış 1.051.600,00 1.750,00
    En Düşük 1.042.000,00 1.743,00
    En Yüksek 1.054.000,00 1.764,40
    Kapanış 1.052.000,00 1.750,00
    Ağırlıklı Ortalama 1.043.619,05 1.756,52
    Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.363.499.734,22
    Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.304,49
    Toplam İşlem Adedi 55

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