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    Altının kilogramı 1 milyon 7 bin liraya geriledi

    Altın piyasasında standart altının kilogramında yüzde 1,9 azalma görüldü.
    • 29.08.2022 - 17:31
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 17:36
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    Altının kilogramı 1 milyon 7 bin liraya geriledi

    Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 5 bin 550 lira, en yüksek 1 milyon 17 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 azalarak 1 milyon 7 bin liradan tamamladı.

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 581 milyon 329 bin 457,72 lira, işlem miktarı ise 4.557,40 kilogram oldu.

    Toplam işlem hacmi 4 milyarı aştı

    AA'da yer alan habere göre, tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 598 milyon 783 bin 985,72 lira düzeyinde gerçekleşti.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

    Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şu şekilde sıralandı;


    		 STANDART TL/KG DOLAR/ONS
    Önceki Kapanış 1.026.200,00 1.740,00
    En Düşük 1.005.550,00 1.710,00
    En Yüksek 1.017.000,00 1.734,00
    Kapanış 1.007.000,00 1.734,00
    Ağırlıklı Ortalama 1.009.403,60 1.720,55
    Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.581.329.457,72
    Toplam İşlem Miktarı (Kg) 4.557,40
    Toplam İşlem Adedi 94

    Altının kilogramı 1 milyon 7 bin liraya geriledi #1


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