Serbest piyasada altın rakamlarının dışında Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda da kilogram altın fiyatları da bugün aşağı yönlü hareket etti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 711 bin 250 liraya geriledi.

STANDART ALTININ KİLOGRAM FİYATI, YÜZDE 2,6 AZALDI

Altın piyasasında en düşük 711 bin lira, en yüksek ise 755 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,6 azalışla 711 bin 250 liradan tamamladı.

ALTINDA GERÇEKLEŞEN TOPLAM İŞLEM MİKTARI 1.308,22 KİLOGRAM OLDU

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 919 milyon 573 bin 337,35 lira, işlem miktarı ise 1.308,22 kilogram oldu.

TOPLAM İŞLEM HACMİ 996 MİLYON LİRA OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 996 milyon 21 bin 661,36 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, Gram Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: