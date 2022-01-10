Altının kilogramı 800 bin 900 liraya yükseldi

Altın piyasasında altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 800 bin 900 liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogramı 800 bin 900 liraya çıktı.

KMKTP'de, altın piyasasında en düşük 791 bin lira, en yüksek ise 801 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 arttı ve 800 bin 900 lira oldu.

TOPLAM İŞLEM HACMİ 774.7 MİLYON LİRA OLDU

Piyasada altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 774 milyon 749 bin 847,05 lira, işlem miktarı ise 975,44 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 798 milyon 315 bin 764,05 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİRENLER

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar; Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: