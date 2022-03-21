Rusya ve Ukrayna savaşının etkisinde değişen emtia fiyatlarından altının kilogramı 910 bin liraya gerileyerek piyasayı domine ediyor.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 910 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 910 bin lira, en yüksek 921 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalarak 910 bin liradan tamamladı.

TOPLAM İŞLEM HACMİ 1.2 MİLYAR LİRA

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 158 milyon 568 bin 625,12 lira, işlem miktarı ise 1.266,81 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 234 milyon 37 bin 199,24 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BUGÜNKÜ İŞLEMLERE İLİŞKİN VERİLER:

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 918 lira

Çeyrek altın: 1.518 lira

Yarım Altın: 3 bin 36 lira

Tam altın: 6 bin 75 lira

Cumhuriyet altını: 6 bin 126 lira