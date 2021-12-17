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    Altının kilogramı 980 bin liraya yükseldi

    Serbest piyasada altının fiyatı takip edilirken, altın borsasında da standart altının kilogramı 980 bin liraya çıktı.
    • AA
    • 17.12.2021 - 17:34
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 17:44
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    Altının kilogramı 980 bin liraya yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 980 bin liraya dayandı.

    BİR GÜN ÖNCESİNE GÖRE ALTININ KİLOGRAMI YÜZDE 10,11 ARTIŞ YAŞADI

    Altın piyasasında, en düşük 930 bin 780 lira, en yüksek ise 980 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 10,11 artışla 980 bin liradan tamamladı.

    TOPLAM İŞLEM HACMİ 1.3 MİLYAR LİRA OLDU

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 358 milyon 508 bin 514,10 lira, işlem miktarı ise 1.506,23 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1milyar 359 milyon 901 bin 769,30 lira düzeyinde gerçekleşti.

    Altının kilogramı 980 bin liraya yükseldi #1

    Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

    Altının kilogramı 980 bin liraya yükseldi #2

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