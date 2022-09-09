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- Altının kilogramı haftayı 1 milyon 17 bin liradan kapattı
Altının kilogramı haftayı 1 milyon 17 bin liradan kapattı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 1 milyon 17 bin liraya geriledi.
- 09.09.2022 - 17:52
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azaldı.
AA'nın haberine göre, altın piyasasında, en düşük 1 milyon 4 bin lira, en yüksek 1 milyon 20 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 17 bin liradan tamamladı.
İşlem hacmi 3,3 milyar lira
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 353 milyon 123 bin 742,13 lira, işlem miktarı ise 3.328,62 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 577 milyon 400 bin 966,23 lira düzeyinde gerçekleşti.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.022.000,00
|1.731,20
|En Düşük
|1.004.000,00
|1.705,00
|En Yüksek
|1.020.900,00
|1.735,00
|Kapanış
|1.017.000,00
|1.732,00
|Ağırlıklı Ortalama
|1.009.196,03
|1.719,26
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|3.353.123.742,13
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|3.328,62
|Toplam İşlem Adedi
|97