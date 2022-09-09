Altının kilogramı haftayı 1 milyon 17 bin liradan kapattı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 1 milyon 17 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azaldı.

AA'nın haberine göre, altın piyasasında, en düşük 1 milyon 4 bin lira, en yüksek 1 milyon 20 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 17 bin liradan tamamladı.

İşlem hacmi 3,3 milyar lira

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 353 milyon 123 bin 742,13 lira, işlem miktarı ise 3.328,62 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 577 milyon 400 bin 966,23 lira düzeyinde gerçekleşti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: