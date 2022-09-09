Petrol
91.69
2.85%
Euro
18.3083
0.43%
Dolar
18.2371
0.08%
Altın
1.005
0.44%
Borsa
3521
2.45%
Bitcoin
387.567
9.07%
BTXN Coin
5.28
6.66%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Altının kilogramı haftayı 1 milyon 17 bin liradan kapattı

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 1 milyon 17 bin liraya geriledi.
    • 09.09.2022 - 17:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Altının kilogramı haftayı 1 milyon 17 bin liradan kapattı

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azaldı.

    AA'nın haberine göre, altın piyasasında, en düşük 1 milyon 4 bin lira, en yüksek 1 milyon 20 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 17 bin liradan tamamladı.

    İşlem hacmi 3,3 milyar lira

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 353 milyon 123 bin 742,13 lira, işlem miktarı ise 3.328,62 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 577 milyon 400 bin 966,23 lira düzeyinde gerçekleşti.

    Altının kilogramı haftayı 1 milyon 17 bin liradan kapattı #1

    Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


    		 STANDART TL/KG DOLAR/ONS
    Önceki Kapanış 1.022.000,00 1.731,20
    En Düşük 1.004.000,00 1.705,00
    En Yüksek 1.020.900,00 1.735,00
    Kapanış 1.017.000,00 1.732,00
    Ağırlıklı Ortalama 1.009.196,03 1.719,26
    Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.353.123.742,13
    Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.328,62

    Toplam İşlem Adedi 97

    İlginizi Çekebilir

    Beşiktaşlı futbolculardan taraftara mesaj: İhtiyacımız var
    Futbol

    Beşiktaşlı futbolculardan taraftara mesaj: İhtiyacımız var

    Resmi Gazete 9 Eylül 2022 Cuma| Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 9 Eylül 2022 Cuma| Resmi Gazete bugünün kararları

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir