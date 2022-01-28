Altının kilogramı haftayı 777 bin liradan tamamladı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 777 bin liraya indi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), en düşük 777 bin lira, en yüksek 790 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 azalarak 777 bin liradan tamamladı.

1.507 KİLOGRAM ALTIN İŞLEM GÖRDÜ

Altın piyasasında, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 178 milyon 637 bin 77,34 lira, işlem miktarı ise 1.507,09 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 179 milyon 339 bin 994,49 lira düzeyinde gerçekleşti.

BUGÜN EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar VakıfBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, VakıfBank, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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