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- Altının ons fiyatı 1,782.65 dolar
Altının ons fiyatı 1,782.65 dolar
Altının spot piyasadaki ons fiyatı, küresel verilen ışığında 1,782.65 dolarda yatay seyretti.
- REUTERS
- 09.12.2021 - 08:52
- Güncelleme : 09.12.2021 - 09:26
Altın fiyatlarının, ABD doları ve Hazine getirileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bundan sonra izleyeceği para politikasına dair ipuçları sağlayabilecek önemli enflasyon verileri öncesinde güçlenirken yatay seyrettiği görüldü.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,782.65 dolarda yatay seyrederken, ABD Altın vadeli işlemleri yüzde 0,1 düşerek 1,784.50 dolara geriledi.
SERBEST PİYASADA ALTININ GRAMI 785,535 LİRA
Altının onsu yatay seyrederken Türkiye'de serbest piyasanın açılışında altın fiyatları şöyle:
Gram: 785,535
Çeyrek altın: 1.298
Cumhuriyet: 5 bin 288
22 ayar bilezik: 719,549
Tam altın: 5 bin 192
Yarı altın: 2 bin 596