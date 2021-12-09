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    Altının ons fiyatı 1,782.65 dolar

    Altının spot piyasadaki ons fiyatı, küresel verilen ışığında 1,782.65 dolarda yatay seyretti.
    • REUTERS
    • 09.12.2021 - 08:52
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 09:26
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    Altının ons fiyatı 1,782.65 dolar

    Altın fiyatlarının, ABD doları ve Hazine getirileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bundan sonra izleyeceği para politikasına dair ipuçları sağlayabilecek önemli enflasyon verileri öncesinde güçlenirken yatay seyrettiği görüldü.

    Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,782.65 dolarda yatay seyrederken, ABD Altın vadeli işlemleri yüzde 0,1 düşerek 1,784.50 dolara geriledi.

    Altının ons fiyatı 1,782.65 dolar #1

    SERBEST PİYASADA ALTININ GRAMI 785,535 LİRA

    Altının onsu yatay seyrederken Türkiye'de serbest piyasanın açılışında altın fiyatları şöyle:

    Gram: 785,535

    Çeyrek altın: 1.298

    Cumhuriyet: 5 bin 288

    22 ayar bilezik: 719,549

    Tam altın: 5 bin 192

    Yarı altın: 2 bin 596

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