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Altının ons fiyatı haftalık bazda yüzde 0,47 değer kaybetti

Altının ons fiyatı haftalık bazda yüzde 0,47 değer kaybetti

Dünyada en çok konuşulan emtia fiyatlarından altın ve Brent petrolün haftalık getiri değerlendirmesi yapıldı.