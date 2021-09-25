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    Altının ons fiyatı haftalık bazda yüzde 0,47 değer kaybetti

    Dünyada en çok konuşulan emtia fiyatlarından altın ve Brent petrolün haftalık getiri değerlendirmesi yapıldı.
    • AA
    • 25.09.2021 - 12:24
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    Altının ons fiyatı haftalık bazda yüzde 0,47 değer kaybetti

    Altının ons fiyatı, artan enflasyonist risklere karşı "şahinleşen" merkez bankalarıyla haftalık bazda yüzde 0,47 değer kaybederek düşüş eğilimini üst üste üçüncü haftaya taşıdı ve 1.751 dolar seviyesine geriledi.

    BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI, YÜKSELİŞ EĞİLİMİNİ ÜST ÜSTE BEŞİNCİ HAFTAYA TAŞIDI

    ABD'de ham petrol stoklarının azalması ve petrol üreticisi ülkelerin petrol arzını teknik sebeplerden dolayı artıramayacak olması nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı, yükseliş eğilimini üst üste beşinci haftaya taşıyarak haftalık bazda yüzde 3,25 değer kazancıyla 77,16 dolar oldu.

    Altının ons fiyatı haftalık bazda yüzde 0,47 değer kaybetti #1

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