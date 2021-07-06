Altının ons fiyatı yükseliş serisini üst üste 5'inci işlem gününe taşıdı

Küresel piyasalarda veri odaklı seyir devam ederken, altın ve petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi dikkati çekiyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) perşembe açıklanacak tutanakları öncesinde küresel pay piyasalarında ülke ve sektör bazlı ayrışmaların arttığı görülüyor. Emtia piyasalarında devam eden oynaklığın da beslediği ayrışmaların bir süre daha gündemde kalması bekleniyor.

ALTININ ONS FİYATI YÜKSELİŞ SERİSİNİ ÜST ÜSTE 5'İNCİ İŞLEM GÜNÜNE TAŞIDI

Fed tutanakları öncesinde, altının ons fiyatı yükseliş serisini üst üste 5'inci işlem gününe taşıyarak 1.800 doların üzerine çıktı. Haberin yayına hazırlandığı sırada altının onsu 1.805 doları değerini gösteriyor.

PETROL FİYATLARI YÜZDE 1,2 DEĞER KAZANDI

Petrol fiyatları ise, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 18. Bakanlar Toplantısı'nın iptal edilmesi üzerine dün yüzde 1,2 değer kazandı.

OPEC'ten yapılan açıklamada, üretim politikasına yönelik anlaşmaya varılamaması üzerine toplantının iptal edildiği ve yeni toplantı tarihinin ilerleyen günlerde duyurulacağı bilgisine yer verildi.

Açıklama sonrası 77,3 dolarla Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören Brent petrolün varil fiyatı, 77 doların hemen üzerinde dengelendi.

BUGÜN YURT İÇİNDE REEL EFEKTİF DÖVİZ TURU ÖNE ÇIKIYOR

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de ISM imalat dışı PMI başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.