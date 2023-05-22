Altının onsu 1,5 ayın en düşük seviyesini test etti ABD'deki güçlü ekonomik aktivitenin dolara talebi artırması emtia piyasasını baskıladı. Dolara talep artınca da ons altın geriledi. Ancak altının onsu haftaya yükselişle başladı.

AA

Dünyada emtia fiyatları düşüş eğilimini geçen hafta da sürdürdü.

Geçen hafta pirincin fiyatı yüzde 7,7, soya fasulyesi yüzde 6,1, nikel yüzde 5,7, mısır yüzde 5,1, buğday yüzde 4,7, çinko yüzde 1,8, şeker yüzde 1,7 ve kurşun yüzde 1,4 düşüş kaydetti.

ABD'de devam eden güçlü ekonomik aktivitenin dolara olan talebi artırması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını sürdürebileceğine yönelik öngörülerle emtia piyasasındaki satış baskısı devam ediyor.

Altının onsu düştü

Geçen hafta 1.952 dolarla son 1,5 ayın en düşük seviyesini test eden altının onsu, haftayı önceki kapanışının yüzde 1,6 altında 1.978 dolardan kapattı.

Bugün ise ons altın 1.981 dolara kadar çıktı.

"Tahvil faizleri altının ons fiyatını baskıladı"

Analistler, para politikasına ilişkin belirsizlikler ve yükselen tahvil faizlerinin altının ons fiyatını baskıladığını belirtti.

Geçen hafta gümüş yüzde 0,5 düşüş, platin ise yüzde 1,1 yükseliş kaydetti.

Küresel platin talebinin artması bekleniyor

Dünya Platin Yatırım Konseyi, küresel platin talebinin bu yıl yüzde 38 artacağı öngörüsünde bulundu.

Baz metallerde düşüş eğilimi hakim

Geçen hafta baz metallere de düşüş eğilimi hakim oldu. Bakır haftayı yatay kapatırken, kurşun yüzde 1,4, nikel yüzde 5,7 ve çinko yüzde 1,8 değer kaybetti. Alüminyum ise yüzde 2,9 artış kaydetti.

Çin ekonomisine yönelik belirsizlikler etkili

Londra Metal Borsası'nda baz metal endeksi, 2022'de gördüğü zirveye göre yüzde 30 düşüş kaydederken, bunda önde gelen faktörün Çin ekonomisine yönelik belirsizlik olduğu belirtildi.

Çinko, baskılanıyor

Çinko, 2022'de uzun süreli izabe darboğazının ardından bu yıl arzda güçlü bir toparlanma beklentisiyle baskılanıyor. Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu (ILZSG), küresel çinko piyasasının yılın ilk 3 ayında 44 kiloton arz fazlası verdiğini bildirdi.