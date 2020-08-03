Altının onsu 1.985,18 dolarla tarihi zirvesini gördü

Geçen hafta altının ons fiyatı haftayı 1.975,25 dolardan kapattı.

Koronavirüs salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının eşi görülmemiş teşvikleriyle tarihi zirvelerinde seyreden altının onsu, rekor kırdı.

Altının ons fiyatı, 1.985,18 dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından 1.972,16 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Saat 11.30 itibarıyla yüzde 0,16 azalışla 1.972,16 dolardan işlem görüyor.

ALTINDA REKOR SEVİYE

Geçen hafta 1.983,00 dolarla tarihi zirvesini gören altının onsu, haftayı yüzde 0,97 artışla 1.975,25 dolardan tamamlamıştı.

Geçen haftayı yüzde 0,73 kazançla 443,15 liradan tamamlayın altının gram fiyatı da bugün uluslararası piyasalarda 446,06 lirayla rekor seviyeyi görmesinin ardından yüzde 0,15 azalışla 442,35 lira seviyelerinden işlem görüyor.

YURT İÇİ PİYASALAR KAPALI

Analistler, bugün Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise öğleden sonra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatı için 2.000 doların önemli direnç konumunda bulunduğunu vurgulayan analistler, 1,970 doların ise destek olarak takip edileceğini kaydetti.