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    Altınova’da çilek tadında festival

    Yalova Altınova'da iki yıl aradan sonra gerçekleştirilen festival, oldukça renkli görüntülere sahne oldu.
    • 30.05.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 10:27
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    Altınova’da çilek tadında festival

    Zaman zaman bir bölgede yetişen en iddialı ürüne özel etkinlikler düzenlenerek bu ürüne ilgi çekiliyor. Yalova Altınova Belediyesi de 14. Geleneksel Sermayecik Köyü Çilek Festivali'ni bu yıl Sermayecik Köyü Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi.

    İHA'nın haberine göre, festivalde konuşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, köydeki vatandaşların büyük bir emekle çilek yetiştirdiğini söyledi.

    Emekleri karşılığında vatandaşların gelirlerinin de artacağını dile getiren Başkan Oral, "Koronavirüs salgını nedeniyle festivale 2 yıl ara verdik. Sermayecik çileği bölgemiz için önemli bir üründür. Köylülerimiz özveriyle ürettiği bu çileklerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için de üzerimize düşen ne varsa, elimizden gelen gayreti göstereceğiz.” diye konuştu.

    Sermayecik’te yaklaşık yarım asırdır çilek üretiliyor

    Köy Muhtarı Adem Gençdal, Sermayecik’te yaklaşık yarım asırdır çilek üretildiğini vurgulayarak, "Sermayecik çileği, tadı, verimi, raf ömrünün uzun olması gibi özellikleriyle marka olup, çok yoğun talep görmektedir." ifadelerini kullandı.

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    "Yalova'nın birçok noktasında çilek yetiştiriliyor"

    İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, "Sermayecik çileği ülkemizin bir çok yerinde bilinmektedir. Yalova ilinde birçok noktada çilek projeleri yapıyoruz. Tüm kurumlarımız olarak üretime önem veriyoruz.” diye konuştu.

    Konuşmaların ardından, en iyi çilek yarışması, çilek güzellik yarışması ve çilek yeme yarışmaları düzenlendi. Daha sonra çilek yetiştiriciliği yarışmasında dereceye girenlere ödül verildi.

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