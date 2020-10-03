Altınözü’nde üretilen halılar, ihraç ediliyor

Hatay’ın Suriye sınırında bulunan Altınözü ilçesinde kadınlar ürettikleri halıda metre kare başına 140 lira alıyor ve ürünler dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor.

Hatay’ın Suriye sınırında bulunan Altınözü ilçesinde kurulan atölyede kadınlara önce halı üretmek öğretiliyor, sonra da kadınların ürettikleri halılar, Amerika başta olmak üzere Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri dahil dünyanın dört bir yanına pazarlanıyor

Altınözü ilçesinde bulunan Altınözü Kültürevinde, 3 aylık kursiyerlik eğitimi tamamlayan Türk ve Suriyeli kadınlar, Halı ve Kilim Üretim Atölyesinde halı üretimi gerçekleştiriyor.

"METREKARE BAŞI 140 LİRA KAZANIYORUZ"

Atölyede çalışmalara katılan ve şimdi de üretimin bir parçası olan Fatma Balcıoğlu, bu işi burada öğrendiklerini ifade etti. Kursiyer Balcıoğlu, "Yaklaşık 1 yıldır bu işe başladım. 3 aylık bir öğrenme sürecimiz vardı. 3 ayın ardından metre kare başı 140 lira kazanıp, aile ekonomimize katkı sağlıyoruz." dedi.

"HALILARIMIZ ORTALAMA 1 AYDA DOKUNUP BİRÇOK ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR"

15 kursiyer tarafından üretilen halıların dünya ülkelerine satıldığını ifade eden atölyenin Usta Öğreticisi Semra Canıtez, gelirlerin kursiyerlere verildiğini söyledi.

Canıtez, "Kursiyerlerimle beraber 1 yıldır buradayız. 3 aylık öğrenme sürecinin ardından 15 öğrencimizle beraber halılarımızı metre kare hesabından dokuyoruz. Bir firma ile anlaştık, ürünlerimiz yurtdışına satılarak öğrencilerimize gelir sağlatıyoruz.

HALILAR, AMERİKA, FRANSA, ALMANYA, IRAK, İRAN VE DOĞU ÜLKELERİNE SATILIYOR

Burada satılan halılar Amerika, Fransa, Almanya, Irak, İran ve doğu ülkelerine satılıyor. Elde edilen gelirlerimizi de öğrencilerimize veriyoruz." şeklinde konuştu.

Bir halının ortalama 15 gün ile 1 ay arasında üretildiğini sözlerine ekleyen Semra Canıtez, "Ortalama olarak bir halı 15 gün ile 1 ay arasında metre karesine göre dokunuyor. 2 kişi aynı halıyı dokuduğunda 500 lira civarında işçiliği tutuyor, kursiyerler kendi aralarında bölüşüyor ve çalışıyorlar." şeklinde konuştu.