Alüminyum sektörü 5 ayda 1.7 milyar dolarlık ihracat yaptı

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği, bu yılın ilk 5 ayında yüzde 51'lik artışla 1 milyar 700 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), ekonomist Doç. Dr. Evren Bolgün'ün katılımıyla sanal ortamda "Alüminyum Sektör Buluşması" gerçekleştirdi.

2020 YILINDA 2 MİLYAR 940 MİLYONLUK İHRACAT

Açıklamada "Alüminyum Sektör Buluşması"ndaki konuşmasına yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, Türk alüminyum sektörünün 2020 yılında 2 milyar 940 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Türk alüminyum sektörü 2020 yılında 2 milyar 940 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Birlik olarak ise 2020'yi yüzde 1,5 artış ile 8 milyar 400 milyon dolar ile kapattık. Sektör, demir ve demir dışı metaller sektöründe yüzde 35 pay ile ilk sırada yer alıyor. Son 10 yılda yüzde 3,22 oranında artış yakaladık. 2021 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 51'lik artışla 1 milyar 700 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 180'den fazla ülkeye ihracat yapan sektörümüzde hedef pazarlarımız başta AB olmak üzere ABD, Almanya, Katar, Kanada ve İngiltere. Alüminyum sektör ihracatında öne çıkan alt ürün grupları ise alüminyum çubuk-profil, sac-levha, folyo, inşaat aksamı örme halat."