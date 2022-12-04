Alüminyum sektörü gözünü ABD pazarına dikti

Alüminyum sektörünün ihracatta yeni pazarlara açılması için çalışmalar devam ediyor.

Antalya'da 100'den fazla firmanın katıldığı Alüminyum Sektör Çalıştayı'nda, sektörün sorunları ile gelecek hedefleri masaya yatırıldı.

Alüminyum sektörünün ihracatta yeni pazarlar hedeflenirken ABD'nin de bu alanda büyük fırsatlar barındırdığı gündeme geldi.

11 ayda ihracat 5,8 milyar dolara çıktı

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, geçen yıl 5 milyar dolarlık ihracatı yakalayan alüminyum sektörünün, 2022'nin 11 ayında ihracatını 5,8 milyar dolara çıkardığını bildirdi.

"ABD'ye ihracatı artırmak için çalışma programı hazırlayacağız"

Çalıştayda yeni hedefleri açıklayan Tecdelioğlu, "Birlik olarak alüminyum sektörünün ihracatta yeni pazarlara açılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda ABD'nin, alüminyum sektörümüz için büyük fırsat barındırdığını söyleyebiliriz. ABD'ye ihracatı artırmak için çalışma programı hazırlayacağız ve ortak strateji belirleyeceğiz. Bunun için de çalışmalarımıza başladık." ifadesini kullandı.

"Maliyetlerin yüzde 37'sini enerji giderleri oluşturuyor"

Tecdelioğlu, yükselen enerji fiyatlarının sektörde faaliyet gösteren firmaları zorladığını belirterek, alüminyum sektöründe maliyetlerin yüzde 37'sini enerji giderlerinin oluşturduğunun altını çizdi.