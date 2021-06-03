Amasya ve Eskişehir'deki iki taşınmaz özelleştirildi

Amasya ve Eskişehir'deki iki taşınmaz özelleştirildi

Hazine'ye ait Amasya'daki ve Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Eskişehir'deki taşınmazların özelleştirme ihaleleri gerçekleştirildi.

Hazine'ye ait Amasya'daki ve Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) adına kayıtlı Eskişehir'deki taşınmazların özelleştirme ihalelerini içeren Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın ihale kararlarına ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayınlandı.

AMASYA'NIN MERZİFON İLÇESİNDEKİ TAŞINMAZ

Buna göre, Hazine adına kayıtlı, Amasya'nın Merzifon ilçesi, Kümbethatun Mahallesi'ndeki 1.362,77 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 605 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Kaya İşletmeleri İnşaat Turizm AŞ'ye satılmasına onay verildi.

ESKİŞEHİR'İN ODUNPAZARI İLÇESİNDEKİ TÜRKŞEKER ADINA KAYITLI TAŞINMAZ

Ayrıca, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Türkşeker adına kayıtlı, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi, Akçağlan Mahallesi'ndeki 599,85 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 421/2400 oranındaki hissesinin (105,22 metrekare) özelleştirilmesi ihalesi sonucu 626 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Onur Ersoy’a satılması kararlaştırıldı.