Amasya'da ıspanağı elinde kalan çifti: Halka bedava dağıtsınlar

Satamadığı ıspanaklarının tıpkı soğan ve patates gibi TMO tarafından alınarak halka dağıtılmasını isteyen çiftçi, çağrısını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Amasya’da 61 yaşındaki çiftçi Mehmet Gülsoy, Merkeze bağlı Dadı köyündeki 10 dönümlük arazisinin yarısına ekim ayından bu yana 3 parti ıspanak ekti.

Ancak değerini bulamadığı için 20 ton ıspanak tarlada kalınca, Gülsoy ilginç bir çözüm buldu.

Tıpkı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla depolardaki soğan ve patateslerin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla satın alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldığı gibi kendisinde bulunan fazla ıspanağın da aynı şekilde halka ulaştırılması çağrısında bulundu.

“ALIP HALKA DAĞITSINLAR”

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Gülsoy, şu ifadeleri kullandı:

“Benim de ıspanağım var. Onu da satın alıp halka dağıtsınlar. Ayrıca kendi şehrimde isteyen varsa da tarlam müsait. Gelsin bedava götürsün.





“FİYATLAR ÇOK DÜŞÜK”

Satılmıyor. Çünkü pazar değerini kaybetti. En son sattığımız mahsulün kilosunu 80 kuruştan verdik. Tohumu, gübreyi, diğer masrafları hesaba bile katmıyoruz. Komşumun 30 dönümlük alanda ıspanağı vardı. O bozdu. Çünkü fiyatlar çok düşüktü. Bu ayın 20’sine kadar fiyat yükselmezse biz de bozmak zorunda kalacağız.”





“ACİL HAL YASASININ ÇIKMASI LAZIM”

Kasım ayında koronavirüse yakalandığı için 2 hafta boyunca aile boyu evde karantinada kaldıklarını ve serasında ekili marulları satamayıp zararının arttığını anlatan Gülsoy, “Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Üretin’ dedi. Üretiyoruz ama karşılığını alamıyoruz. Onun için acil şekilde hal yasasının çıkması lazım. Aradan aracıların kalkması lazım. Ispanak bende 80 kuruş. Manavda 5 lira. Bu nasıl oluyor anlayamıyorum.”