Amasya'ya bir fırın vatandaşa destek için pideye yüzde 15 indirim yaptı

Amasya'ya bir fırın vatandaşa destek için pideye yüzde 15 indirim yaptı

Amasya'nın Suluova ilçesinde faaliyet gösteren bir fırın işletmesi pide fiyatına yüzde 15 indirim yaparak, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen vatandaşa destek vermek istedi.

Amasya’nın Suluova ilçesinde bulunan bir ekmek fırını koronavirüs döneminde ilçede yaşayan vatandaşların bütçelerine katkıda bulunmak üzere Ramazan pidesini yüzde 15 indirimli satmaya başladı.

"DEVLETİN DESTEKLERİNE BİR KATKI DA BİZ SUNMAK İSTEDİK"

İşletme sahibi Davut Çavuş, "Malum korona dönemi ve vatandaşlarımızın birçoğu şuan zor durumda. Bizler de normalde uygulamamız gerek zammı uygulamayarak ilçemizde yaşayan kardeşlerimizin aile bütçelerine Ramazan pidemize zam yapmayıp, indirimli satmaya karar verdik. Vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirip bizlere teşekkür ediyorlar. Bizler de çok mutlu oluyoruz. Bu Ramazan’da devletimizin yaptığı desteklere bir katkı da bizler sağlayalım istedik." dedi.