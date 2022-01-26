Ambalajlı su pazarı 7,8 milyar liraya ulaşacak

Türkiye ambalajlı su pazarının toplam cirosunun yaklaşık 7,8 milyar liraya ulaşması, su pazarı hacminin de yaklaşık 10,3 milyar litreye çıkması hedeflendi.

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karamehmetoğlu, Türkiye’deki ambalajlı su pazarının geldiği nokta ve hedeflerle ilişkin değerlendirme yaptı.

TÜRKİYE'DEKİ SU PAZARI HACMİNİN 10,3 MİLYAR LİTREYE ULAŞMASI BEKLENİYOR

Sektör verileri henüz resmi olarak netleşmese de Türkiye'deki su pazarı hacminin yaklaşık 10,3 milyar litreye ulaşmasının beklendiğini aktaran Karamehmetoğlu, bu hacmin 5,6 milyar litresinin damacana satışından, 4,7 milyar litresinin de pet satışından gelmesini beklediklerini söyledi.

YILLIK KİŞİ BAŞI ORTALAMA TÜKETİM TOPLAM 123 LİTRE OLARAK HESAPLANDI

Karamehmetoğlu, yıllık kişi başı ortalama tüketimin yaklaşık 55 litre pet ve cam, 68 litre damacana olmak üzere toplam 123 litre olarak gerçekleşmesinin öngörüldüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kişi başı yıllık tüketim miktarı 2020 yılında 55 litre pet ve cam, 71 litre damacana olmak üzere toplam 126 litre olarak gerçekleşmişti. Türkiye ambalajlı su pazarının 2021 sonu itibarıyla toplam cirosunun yaklaşık 7,8 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Sektör, 2020 yılında TÜİK verilerine göre 369 bin ton toplam ihraç ederek, ülke ekonomisine yaklaşık 51,4 milyon dolar katkı sağladı. 2021 yılında ise 388 bin ton su ihraç edilerek ülke ekonomisine 53,9 milyon dolar katkı sağlanması bekleniyor.

"İHRACAT POTANSİYELİNİN ÇOK İYİ DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİYOR"

Baz etkisiyle çoğu sektörlerde büyümenin çift hanelerde olacağına işaret eden Karamehmetoğlu, "2022 yılında bir miktar azalsa da yüzde 5'in üzerinde büyüyeceğimiz kanaatindeyim. Özellikle ihracat potansiyelinin çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor." dedi.

"DEPOZİTO SİSTEMİNİN ÜRETİCİLERE EK FİNANSMAN YÜKÜ GETİRMEMESİ ÖNEMLİ"

Dernek olarak sektörde yer alan üretici ve tedarikçilerin faaliyetlerini çevreye duyarlı yürütmelerine ve çevreyi koruyucu önlemler almalarına öncülük ettiklerini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çevre kirliliğine etken olan tüm kirletici faktörlerin önlenmesini ve kontrolünü sağlayacak stratejilerini ve gereklilikleri yakından takip ederek uyguluyoruz. Bu çerçevede Depozito İade Sistemi’nin ülke genelinde kurulması ve istenilen hedeflere ulaştıracak etkin bir şekilde yürütülmesi için bakanlık nezdinde yapılan tüm çalışmaları destekliyoruz. Depozito İade Sistemi’nin etkin işleyişi için tüketicilerimizin de destek olması, boş ambalajların geri kazanımı için iade etmeleri önem arz ediyor. Tüketiciler açısından, sistemin anlaşılır sadelikte ve kapsayıcılıkta olması bir diğer önemli husus. Depozito sisteminin üreticilere ek finansman yükü getirmeyecek şekilde tasarlanması büyük önem arz ediyor."