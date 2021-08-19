Amerika Merkez Bankası'nın sabitkoin endişesi

Fed toplantısının tutanaklarında, sabitkoinlerin finansal istikrar üzerindeki potansiyel tehdidi ele alındı.

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 27-28 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayınlandı.

Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, Fed yetkililerinin temmuz ayı toplantısında varlık alımlarını azaltma zamanlamasını ve mekanizmalarını tartıştığını gösterdi.

Tutanaklarda gündeme gelen konulardan birisi de "sabitkoinler" oldu.

SABİTKOİNLERE İLİŞKİN ENDİŞELER TUTANAKLARA YANSIDI

Fed'in tutanakları, yetkililerin sabitkoinlerin (stablecoin) finansal istikrar üzerindeki potansiyel tehdidini ele aldığını da ortaya koydu.

Sabitkoinler gibi "yeni finansal düzenlemeler" ile ilgili şeffaflık eksikliği ve az gelişmiş bir düzenleyici çerçeve olduğuna dikkati çekilen tutanaklarda, sabitkoinlerin yakından izlenmesi ve uygun düzenleyici çerçevenin geliştirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

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