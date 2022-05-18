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    Amerikalı ve Avrupalı petrol şirketleri Venezuela'da faaliyette

    Amerikalı ve Avrupalı petrol şirketleri Venezuela'da faaliyette

    Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez tarafından Amerikalı ve Avrupalı petrol şirketlerinin Venezuela'daki faaliyetlerine yeniden başlayacağı açıklandı.
    • 18.05.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 09:18
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    Venezuela ekonomisi zor virajlardan geçerken ve kendisine uygulanan yaptırımları kaldırmaya çabalarken, ülkedeki petrol kaynağının işlenmesi yönünde yeni gelişmeler yaşandı. Buna göre Amerikalı ve Avrupalı petrol şirketleri Venezuela'daki faaliyetlerine yeniden başlayacak.

    Amerikalı ve Avrupalı petrol şirketlerine yetki

    Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez söz konusu şirketlere yeniden başlama yetkisi verdiğine yönelik haberleri doğruladı.

    Rodriguez, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bolivarcı Venezuela hükümeti, ABD'nin, Avrupalı ve ABD'li petrol şirketlerine Venezuela'daki operasyonlarını müzakere etmek ve yeniden başlama yetkisi verdiğine yönelik haberleri doğruladı ve onayladı." ifadesini kullandı.

    "Yaptrımların tamamen kaldırılması için mücadele edeceğiz"

    AA'nın haberine göre, ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklarla boğuşan ülkenin Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, demokratik değerlere bağlı bir ülke olduğunu belirterek, ülkesine yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması için mücadelelerine devam edeceklerini vurgulayarak, "Dünya, Venezuela'nın ekonomik toparlanma yolunda ilk adımlarını kendi çabasıyla attığını, meşru olmayan yaptırımları ve insanlık dışı ablukayı kınayarak aştığını biliyor. Halkımız, son zamanlardaki çalışmalarımızı ve başarılarımızı gururla takip ediyor." dedi.

    petrol

    Avrupalı ve ABD'li petrol şirketleri yeniden Venezuela'da

    Haberlerde, ABD'nin, Avrupalı ve ABD'li petrol şirketlerine Venezuela'daki faaliyetlerine yeniden başlamaları konusunda ise yetki verdiği öne sürüldü.


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