Amerikalılar altındaki düşüşün nedenlerini açıkladı

Dünyanın önemli finans kurumlarından Bank of America, altın fiyatlarındaki düşüşe ilişkin rapor yayınladı.

2020 yılında tarihi zirvelerini gören altın fiyatları, 2021 yılında sert düşüş kaydetti.

Dünyanın en büyük 8’nci, ABD’nin ise JP Morgan’dan sonra en büyük bankası olan Bank of America (BofA), 400 TL’nin altında işlem gören altın fiyatları ile ilgili rapor hazırladı.

Raporda, fiyatlardaki düşüşün 3 nedeni yer aldı.

FİZİKSEL TALEP AZALDI

Dünyadaki merkez bankalarının altın alımları piyasasının temelini oluşturduğunu belirten BofA, altına talebin "zayıfladığına" dair işaretler olduğunu söyledi.

Dünya Altın Konseyi de geçtiğimiz ay yayınladığı raporunda 2020 yılında bir önceki yıla göre merkez bankalarının yüzde 60 daha az altın aldıklarını belirtmişti.

MÜCEVHER SATIŞLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Raporda pandemi sebebiyle kişilerin tasarruf tedbirlerini artırdığı belirtilirken Hindistan ve Çin’deki büyük mücevher şirketleri art arda yaptıkları açıklamalarda “Mücevher satışları hayal kırıklığı yaratıyor” mesajı verdi.

YATIRIMCILAR YÖN DEĞİŞTİRDİ

BofA, düşüşün son nedenini ise yatırımcının artık altına yönelmemesi olarak belirtti. Fiziksel piyasalarda altın satışının büyük bir azalma yaşadığını belirten BofA, geleneksel piyasalarda rüzgarın tersine esmeye başladığını söyledi.

Öte yandan, ABD’de merkez bankasının olumlu yorumlarının ardından ABD doları ve hazine getirilerindelki artış ve ülkede açıklanan olumlu üretim verileri de altın fiyatlarında düşüşe neden olan diğer etmenlerden.

Joe Biden’ın hayata geçirmeyi planladığı 1,9 milyar dolarlık teşvik paketi de kişilerin altına olan yöneliminin azalmasına sebep oldu.

YENİDEN ARTIŞ BEKLENİYOR

Altının düşüş sebeplerini sıralayan BofA, bu sebeplere rağmen ons altının yılı 2 bin doların üzerinde tamamlayacağını tahmin ettiğini belirtti. Spot piyasada 2020 yılında yüzde 22 artışla ilk kez 2 bin doların üzerini gören ons altın 2021’in ilk bölümüne düşüş trendiyle girerek yüzde 6 düşüşle bin 800 dolar seviyelerine gerilemişti.

Geçtiğimiz gün dünya piyasalarında bin 790 dolardan işlem gören ons altın ile ilgili BofA, altının 2020 yılına da zorlu bir süreçle başladığını, bu durumun toparlanacağını ve 2021 yılında altının ortalama 2 bin 63 dolar seviyelerinde işlem göreceğini söyledi.